Detenen un lladre silenciós a Llançà conegut com l'Spiderman

La Policia Local de Llançà va detenir dimecres un lladre silenciós, conegut com l'Spiderman, a qui es relaciona amb diversos robatoris a la zona. El detingut és un home, A.M, de 56 anys, nacionalitat algeriana i amb domicili a Figueres. La Policia el va enxampar al voltant de les set del matí quan es disposava a agafar un tren a l'estació de Llançà per tornar cap a Figueres. Va ser detingut i traspassat als Mossos d'Esquadra, que van informar que és un vell conegut. Se li imputen almenys dos robatoris.

Utilitzava sempre el mateix modus operandi. Entrava als habitatges durant la nit mentre tothom dormia. Ho feia per alguna finestra i descalç per fer el mínim soroll. En els robatoris ha sostret joies, diners i rellotges, entre altres pertinences. Uns ciutadans francesos del Port de la Selva i uns altres veïns de nacionalitat belga van donar avís poc després que els entressin a robar a casa. La Policia ha informat que va muntar un dispositiu policial. Van establir controls a les principals carreteres i urbanitzacions de la població. També van establir patrulles a peu pels camins de ronda propers als habitatges de les urbanitzacions.

La Policia Local de Llançà, a banda dels efectius habituals, durant l'estiu incorpora les patrulles en bicicleta. S'han incorporat tres nous agents.