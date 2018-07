L'agressiu senglar polonès que Facebook situa a Sant Pere Pescador

Un usuari de Facebook va compartir fa uns dies un vídeo a la xarxa social on es veia un porc senglar molt agressiu en una platja i assegurava que l'escena s'havia gravat a de Sant Pere Pescador. Qualsevol que conegui les platges de Sant Pere, s'adonarà que el vídeo no va ser gravat allà. No obstant, el vídeo va fer fortuna entre els seguidors d'aquest usuari, i de mica en mica es va viralitzar. En cinc dies, ja acumula més de 200.000 reproduccions.

En realitat, el vídeo va ser gravat a la platja de Karwia, a Polònia, fa dos anys i mitjans de comunicació d'arreu del món se'n van fer ressó.

Ara, les imatges han tornat a fer fortuna perquè aquest usuari de Facebook ha intentat enganyar situant l'acció a Sant Pere Pescador. A l'ajuntament altempordanès no li ha fet gens de gràcia la broma. Ha demanat al seu autor que despengés el vídeo, però com que no els ha fet cas, el consistori ho ha denunciat als Mossos d'Esquadra.