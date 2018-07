L'Ajuntament condemna la detenció de la Guàrcia Civil d'un regidor

L'Ajuntament de Portbou s'ha volgut posicionar al costat del regidor, Francisco Ábalos, que dissabte a la tarda va ser detingut per una patrulla de la Guàrdia Civil per no voler-se identificar. Des del consistori consideren que va ser una actuació «desafortunada» per part de determinats agents i treballaran per recuperar el clima de «respecte i entesa». Exigeixen un tracte correcte i respectuós per part de la Guàrdia Civil.

L'alcalde accidental, Trino Martínez, ha manifestat que s'han volgut posicionar de forma conjunta tot l'Ajuntament, que l'integren grups del PDeCat, CLP –al que pertanyia el detingut– i ERC, a través d'un comunicat i amb la voluntat de recuperar l'entesa amb la Guàrdia Civil que hi ha hagut fins al moment.

En el document manifesten que «condemnem els fets ocorreguts» i que van involucrar el regidor de Seguretat «mentre exercia les seves funcions com a regidor de Seguretat i Mobilitat a l'aparcament municipal».

Aquí s'hauria produït una dicussió entre dos treballadors municipals a l'aparcament i un client. La Guàrdia Civil hi va acudir al mateix temps que el regidor. Ábalos estava mediant en la discussió de l'aparcament. Un dels dos agents va demanar que s'identifiqués. El regidor hauria replicat que ja sabia qui era i quin càrrec tenia a l'Ajuntament.



Discussió i detenció

La situació hauria derivat en una discussió verbal i el regidor de Seguretat, emmanillat i traslladat a dependències policials acusat de desobediència i resistència a l'autoritat. Malgrat que se'l va deixar en llibertat, es van mantenir els càrrecs. La detenció va ser gravada en un vídeo que va difondre la Cadena Ser. En el comunicat consideren desafortunada l'actuació per part dels dos agents.

«Manifestem el nostre suport incondicional al nostre company regidor «Kiki» Ábalos, a qui recolzarem solidàriament en totes les actuacions que consideri necessari emprendre per tal d'aclarir els fets ocorreguts i sentir-se compensat pel dany sofert», han assenyalat des de l'Ajuntament.

A banda de lamentar els fets, apunten que sempre s'ha mantingut una relació «correcta i respectuosa amb tots els cossos de seguretat amb presència a Portbou i n'exigeix reciprocitat en el tracte». Emprendran totes les accions necessàries per recuperar el clima de respecte. El regidor de Seguretat és un Policia Nacional retitrat i actualment regidor per la Candidatura Local de Port-bou-CP.