La Policia deté un home a Llançà després d'agredir la seva exparella

La Policia Local de Llançà va detenir divendres un home després d'agredir la seva exparella. El detingut, Y.B, de 34 anys i nacionalitat marroquina, va causar-li talls a la cara i contusions. L'avís el va donar la filla de la víctima.

L'avís es va rebre a les dotze del migdia de divendres. La policia ha informat que va rebre una trucada d'una noia informant que la seva mare era víctima d'una agressió de la seva exparella i que li havia produït talls a la cara i contusions.

Efectius de la policia local es van desplegar per tal d'enxampar el presumpte autor. Una patrulla es va adreçar al domicili per atendre la víctima i procurar-li assistència sanitària. Va ser traslladada al dispensari municipal, on va ser atesa i protegida per una altra patrulla de la policia local. La resta d'efectius policials van realitzar una recerca pel municipi per intentar localitzar el presumpte autor, fins que aquest mateix es va presentar a les dependències de la Policia Local.