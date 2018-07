Cs de Figueres proposa crear una mesa per dinamitzar els mercats

El regidor de Ciutadans (Cs) a Figueres, Toni Pérez, ha acusat el govern de de practicar el «filibusterisme» després que rebutgessin una moció per crear una mesa de treball per abordar les problemàtiques del sector de marxants del mercat municipal i valorar noves formes de promoció.

El fet que la principal associació de marxants de mercat donés suport a aquesta moció «obliga de forma urgent a crear aquesta mesa de treball» integrada per associacions, patronal i portaveus municipals «per fixar estratègies de dinamització de la venda no sedentària i atreure més públic», ha afegit. La taula també hauria de servir per analitzar «la possibilitat de reduir l'import de les taxes i tributs dels paradistes».