L'Hospital de Figueres ampliarà l'espai destinat a la rehabilitació

L'Hospital de figueres tindrà, abans de final d'any, un nou espai per a la rehabilitació. Arran de l'increment d'activitat del Servei de Rehabilitació en els darrers anys s'ha previst el trasllat i adaptació d'un espai més gran per poder disposar d'unes instal?lacions més adequades tant per als usuaris com per als professionals.

El projecte preveu la inversió de 900.000 ? per adequar els 642 m2 que tindrà la nova rehabilitació, que augmenta la seva superfície en 242 m2. Està previst que les obres finalitzin abans d'acabar l'any.

La nova ubicació planteja millores com el circuit d'accés directe del pacient des de l'exterior pel carrer Glòria Compte, sales polivalents, espais personalitzats i llum natural directa. Disposar de més espai també permetrà donar un impuls a la Unitat de Neurorehabilitació, amb l'àrea de rehabilitació virtual.L'any 2017 el servei va atendre 4.598 pacients, un 7 % més que el 2016, i va realitzar 69.809 sessions, un 6% més que l'exercici anterior. Actualment, en el servei també esporta a terme la rehabilitació dels pacients ingressats en el Centre Bernat Jaume, una activitat que se seguirà desenvolupant en el mateix espai, situat a la planta baixa del sociosanitari.La consellera de Salut, Alba Vergés, va visitar les obres divendres passat.