L'oposició de Figueres tomba el pagament de factures sense consignar

El govern de Figueres no ha pogut aprovar una modificació de crèdit de 183.000 euros referent a factures sense consignació pressupostària. El punt no va superar la votació del darrer ple, que va sumar cinc vots a favor del govern municipal, sis en contra i 10 abstencions. L'alcaldessa Marta Felip va advertir, després de veure el resultat de la votació, que les empreses «reclamaran els diners, anirem als jutjats i cobraran interessos».

Les despeses, referents a exercicis anteriors, s'havien d'imputar en el pressupost d'enguany. Finalment, però, el punt no va aconseguir el suport necessari de l'oposició, en considerar que el govern no havia planificat degudament el pressupost del 2018.

Les despeses de crèdit extraordinari corresponen a cinc àrees municipals i comprenen la neteja d'edificis municipals (93.982 euros), l'àrea de comunicació (8.844 euros), instal·lacions esportives (28.920 euros), acció cívica (16.900 euros), àrea verda (10.000) i servei de clavegueram (25.143 euros de suplement de crèdit).



Serveis extraordinaris

En total sumen 183.267,58 euros, essent la neteja d'edificis municipals la despesa més elevada, referent a la suma de 20 factures pels serveis extraordinaris que va realitzar l'empresa.

«La partida que havíem dotat el 2017 era insuficient per tots els serveis excepcionals que han sorgit», explicava el regidor de Contractació, Jordi Masquef. Les despeses també corresponen, segons va explicar Masquef, a unes obres en instal·lacions esportives a càrrec d'una partida de romanent de tresoreria del 2016.

Les obres es van acabar durant el 2018 i no hi havia partida. Respecte l'acció cívica, per exemple, «es van contraure encàrrecs sobrevinguts en la programació de Nadal als barris» i que estan a cavall entre el 2017 i el 2018 i «sense consignació pressupostària suficient».

Però les explicacions no van convèncer l'oposició, que va reclamar més previsió. «Aquesta quantitat de factures és excessiu, entenc que vostès vulguin solucionar-ho però nosaltres no volem ser-ne partícips», deia el portaveu socialista Pere Casellas.

A més, Compromís d'Esquerres alertava que la quantitat correspon «al 10% del contracte» amb l'empresa de neteja i que en el pressupost d'enguany ja s'ha agumentat fins 1,1 milió d'euros.

Les intervencions es van centrar ens els 93.000 euros pendents de pagament a l'empresa de neteja i des d'ERC es va assenyalar que l'informe d'intervenció «ens diu que no s'ha respectat el procediment administratiu de contractació». Els republicans es van abstenir «per responsabilitat», perquè «no podem deixar la gent sense cobrar».

Per Marta Felip, però, la modificació de crèdit de 183.000 euros «d'un pressupost de 52 milions entra dins uns marges raonables», que va defensar que les despeses es poden absorbir el romanent de tresoreria.

Les «factures al calaix» ja van ocasionar el divorci del govern sociovergent durant l'alcaldia de Santi Vila el 2010. Aleshores, regidor de Cultura, el socialista Ciro Llueca, havia gastat 250.000 euros en factures «no autoritzades».