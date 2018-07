Portbou intentarà capturar amb una gàbia els senglars

L'Ajuntament de Portbou espera poder capturar el petit grup de senglars que des de fa uns mesos accedeixen al nucli i es passegen pels carrers o la platja. Està previst fer-ho amb una gàbia.

L'alcalde accidental, Trino Martínez, ha explicat que es tracta de tres femelles que des de principi d'any baixen de la zona de la muntanya fins al poble. Els animals han sorprès més d'un veí que se'ls ha trobat a peu de casa. Aquest mes, a més, un dels senglars s'ha passejat per la platja. Els animals no semblen estranyar-se per la presència de les persones però es considera que la seva naturalesa salvatge és un risc. Per això s'està en tràmit de poder-los capturar. Martínez ha explicat que se'ls posarà algun esquer a la gàbia. A més demanen a la gent que no els doni menjar per no afavorir la seva presència al nucli.