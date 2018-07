Roses aprova el tràmit per crear un jardí públic davant del mar

La finca on s´adequarà el jardí públic

L'Ajuntament de Roses està aprovant els tràmits que permetran, després de tres anys d'intents, crear un jardí públic davant de mar en un espai cedit per un particular. S'ha aprovat el projecte i una modificació de crèdit amb una partida de 238.000 euros per tirar endavant el projecte.

L'espai va ser cedit pel propietari el 2014 però l'anul·lació del POUM per part dels tribunals va obligar a tornar a iniciar les tramitacions per fer efectiva la cessió i el projecte.

El projecte s'ha presentat a la comissió d'Urbanisme i al ple municipal es va aprovar la urbanització del jardí amb un projecte de Dani Abat Riera i un pressupost de 237.749 euros. Hi haurà plantes autòctones per poder fer-ne una gestió sostenible.