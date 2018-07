El TSJC confirma els 20 anys per a l'autor del crim de Tot Sants

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la condemna de 20 anys de presó per a l'autor del crim de Tots Sants a l'exterior del cementiri de Figueres l'any 2013. També li imposa una indemnització de 375.000 euros per als familiar de la víctima i la meitat de les costes judicials, incloses les de l'acusació particular. El tribunal confirma també l'absolució de l'altre acusat.

El tribunal ha desestimat el recurs d'apel·lació contra la sentència de l'Audiència de Girona presentat per la defensa de Juan Fernández Cortés, que al·legava contradiccions i falta de motivació del veredicte del jurat popular.

La sentència el condemna a 19 anys pel delicte d'assassinat amb traïdoria i a 1 per tinença il·lícita d'armes.El jurat popular va declarar Juan Fernández Cortés culpable per unanimitat i va declarar no culpable l'altre acusat, per cinc vots a quatre, perquè no va considerar provat que entregués l'arma a l'autor del crim just abans que disparés a la víctima una ràfega de deu trets amb una arma prohibida.