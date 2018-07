Els Caputxins, l'última transformació

Amb més de 260 anys d'història, el convent dels Caputxins de Figueres ultima la darrera fase d'obres. Els treballs que s'han iniciat aquest estiu consisteixen en l'adequació de l'accés exterior i en fer millores a l'edifici annex del convent i que forma part del complex, que data del segle XVIII.

Les obres de rehabilitació van començar el 2011 amb un projecte dividit en fases. Enguany s'ha impulsat la quarta i última intervenció, amb una inversió de 779.385 euros. El desembre passat el ple va aprovar definitivament el projecte executiu de rehabilitació de l'antic convent referent a la quarta fase i les obres es van adjudicar al maig.

Les obres es van adjudicar a la baixa per valor de 595.840 euros. Un cop s'acabi, s'hi hauran invertit més de 4 milions. Els treballs tenen un termini d'execució de vuit mesos i se'n preveu la finalització el febrer del 2019. La tercera intervenció va permetre recuperar l'antic claustre, una sala polivalent i diversos despatxos ubicats a l'edifici annex, on ja hi ha les oficines del Pla de Barris.

Els treballs que ara s'estan executant, segons recull el projecte d'obres, preveuen que s'habiliti una aula taller, es construeixin nous banys i es reformin sales com espais polivalents. També s'inclouen intervencions en façanes i els accessos a carrers per la futura connexió cap a la urbanització del sector Costa Brava, pendent d'executar.

Respecte als usos de l'espai, s'ha plantejat la possibilitat d'ubicar-hi el Conservatori o el trasllat de l'oficina de Promoció Econòmica, que fins ara ocupa el primer pis de l'Escola d'Hostaleria. Aquesta, arran de la demanda formativa, es vol alliberar l'espai i cedir-lo al centre. Un cop finalitzi aquesta quarta fase, s'haurà completat tota l'obra que l'Ajuntament de Figueres hi tenia projectada.

En el transcurs de les obres hi ha hagut diverses troballes: primer, unes antigues pintures que es van restaurar i s'han acabat conservant i, posteriorment, una bomba de la Guerra Civil. L'espai principal es va reconvertir en un auditori amb capacitat per a 112 espectadors.

L'origen del convent es remunta a l'any 1584, moment en què els caputxins es van establir al costat de l'ermita de Sant Roc. Aleshores s'ubicava on ara s'aixeca el castell de Sant Ferran i, de fet, va ser enderrocat per construir-hi la fortalesa. Però, paral·lelament, l'any 1757 es van iniciar les obres del nou convent (també dedicat a sant Roc) al carrer Rec Arnau, on en l'actualitat encara es conserva l'edifici.

El nou convent es va inaugurar tres anys més tard. Els frares es van mantenir en aquest lloc fins al 1835, quan van haver abandonar el convent amb la desamortització. Des d'aleshores l'edifici ha tingut diversos usos amb el pas dels anys, com ara caserna de la Guàrdia Civil, magatzem municipal, escola-taller o la conversió actual en auditori.