Destrosses al monument de la Victòria Catalana del Coll de Panissars

L'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, va anunciar a les xarxes socials les destrosses que ha patit el monument commemoratiu a la Victòria Catalana del Coll de Panissars.





Camí al Coll de Panissars per comprovar les destrosses denunciades per @aleixrenye trobem així també el monument commemoratiu de la Victòria Catalana del Coll de Panissars. Lamentable! Seguirem lluitant per les nostres llibertats! En breu tornaran a estar en bon estat! pic.twitter.com/nNkH1C3veD