ERC proposa transformar Benestar Social en dispensari

ERC de Figueres ha proposat a la consellera de Salut, Alba Vergés, la transformació de l'Oficina de Benestar Social i Família de la Generalitat situada al Bon Pastor en un dispensari i un centre d'intervenció en polítiques socials i de salut.

La portaveu d'Esquerra a Figueres, Agnès Lladó, diu que està «conveçuda que es pot convertir en un equipament de referència per als barris de la Figueres Oest»

El grup també va demanar a la consellera la implicació de la Generalitat per tal d'impulsar programes per donar suport als infants, joves i famílies amb l'objectiu de reduir l'abandonament escolar «provocat per, entre d'altres, les dificultats d'aprenentatge».