Aquests darrers dies, tot comentant les noves ofertes polítiques municipals figuerenques que, per molt tractament anti-age a què es vulguin sotmetre, no deixen de provocar un cert tuf a ranci, una amiga que diu trobar-se en certs punts (suposo que fonamentalment els nacionals) als antípodes meus (jo tampoc acabo d'entendre aquest costum de quan vas a expressar una coincidència amb algú, remarcar d'antuvi les discrepàncies) em comentava, en to irònic, és clar, que vist el vist que aquesta liftada oferta es definia com un nou Moviment, «ni de dretes ni d'esquerra sinó transversal» i ansiosa del «consens» (s'ha d'interpretar que prega que ens oblidem de la memòria històrica de la figura del seu principal líder i se l'accepti com una regeneració?), que bé podríem preparar ella i un servidor una altra llista perquè malgrat les discrepàncies (suposadament nacionals) en temes municipals ens trobem amb nombroses coincidències.

Que un servidor podria aportar una certa experiència de gestió (ja saben: tres anys de tinent d'alcalde, de Conseller Delegat de Fisersa, de Regidor d'Infraestructures i Medi Ambient, de Circulació i de Mercats em contemplen) i ella, la vitalitat de la seva joventut. Però no, no s'hi amoïnin alguns. La meva resposta seriosa a la seva broma estiuenca és ¡Ni hablar!, que estava vacunat contra l'exercici del poder i que el meu estat actual és el d'aquell exministre que deia que més que manar, el que més li agradava era suggerir, imaginin-se si, encara més, li feien cas. Per rematar la negativa els diré que malgrat la satisfacció (fa anys que em vaig quedar sense àvia) per la feina feta, per la suma de molts nous amics i pels coneixements assolits, l'experiència, deixant de banda qüestions personals que sempre són les més doloroses, (si els bé de gust poden llegir les meves Memorias), jo, que provinc del sistema gerencial de l'empresa privada, estic en desacord amb aquests excessos democràtics als quals ens veiem sotmesos. No veig la necessitat que un ajuntament com Figueres (i altres més petits i també més grans) hagin de perdre el temps en qüestions banals que res no aporten a la vila, amb posicionaments partidistes on tot es discuteix i tot es dificulta. A la llista més votada se li hauria d'«atorgar directament la majoria i la resta de places de regidors repartir-se entre les altres formacions. Creguin-me, amb aquest sistema de debat permanent una empresa no tiraria endavant. I un Ajuntament, tampoc.