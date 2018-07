El PDeCAT de Figueres decideix dilluns sobre el procés de primàries

L'executiva del PDeCAT de Figueres es reuneix dilluns per decidir sobre el procés de primàries que ha d'elegir el cap de llista de les eleccions municipals del 2019. El grup ja va confirmar que el candidat del partit per encapçalar la llista seria Jordi Masquef, actual president de la secció local del partit.

Des del PDeCAT es manté que el procés de primàries s'obrirà aquest mes de juliol, però s'evita concretar cap data. De fet, el pròxim cap de setmana (20, 21 i 22 de juliol) el partit celebra l'assemblea ordinària.

L'anunciada dimissió de Marta Felip va precipitar la convocatòria de primàries, que inicialment es preveien per passat l'estiu. De moment, només ha transcendit la candidatura de Jordi Masquef.

El partit, però, també ha d'afrontar el relleu de l'alcaldia si la renúncia de Felip finalment es fa efectiva. Ara per ara, l'encara alcaldessa compagina les responsabilitats del govern de Figueres amb la secretaria general del Departament d'Empresa i Coneixement i les possibilitats que acabi el mandat van en augment.



«La dimissió no és imminent»

Felip va recordar en el darrer ple que ja s'havia anunciat que la seva dimissió no seria imminent i que el partit es prendria el temps necessari per designar el seu relleu, després que la continuïtat amb l'independent Francesc Cruanyes no fes el pes. «És un esforç personal que em vaig comprometre a fer», deia l'alcaldessa arran d'una pregunta de Cs sobre la seva continuïtat al capdavant del govern figuerenc.