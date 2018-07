Roses mostra el projecte de 1931 de la carretera davant de mar

L'Arxiu Municipal de Roses mostra aquest mes des del web l'expedient de construcció de la carretera del Port de Roses que data del 1931 i que va suposar un canvi dràstic del front de mar. El document s'ha exposat com a document del mes. Les cases situades a primera línia van veure la construcció d'un nou vial, més ample, que els separava d'un mar que havien tingut fins aleshores a tocar.

Als anys vint del segle passat, el creixement del port féu necessària la construcció d'una carretera de servei per a comerciants i armadors, ja que Roses era la porta de sortida de les mercaderies i fruits de gran part de les comarques gironines més septentrionals i necessitava dotar-se d'infraestructures clau per no quedar enrere respecte d'altres ports catalans.

Fins a l'any 1930, els grans carruatges havien de passar pel carrer de Davant o carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, massa estret i transitat, i travessar el no menys complicat gual de la riera dels Ginjolers.

El vial que es va construir va canviar per sempre la visió tradicional de les postals i fotografies del tombant del segle XX. Aquest va ser el cas, sobretot, de la casa de la família Pi i Sunyer, situada a la plaça de la Constitució, a tocar de l'aigua i construïda entre 1876 i 1877. El nou vial de l'Estat obligà el catedràtic August Pi Sunyer a redactar un projecte d'alineació parcial de la seva finca. En el projecte es dibuixa, sobre tela, la nova alineació de la casa i la seva galeria respecte a la nova carretera entre la casa i el mar.

El projecte s'afegia al llarg procés urbanístic i judicial entre la família i l'Ajuntament per la situació de la casa al mig de la plaça. Aquest conflicte acabaria amb l'enderroc de la casa l'any 1940, tot aprofitant l'exili dels seus propietaris i la màniga ampla que tenien les autoritats rosinques vencedores de la guerra, remarca l'arxiu.