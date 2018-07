El barri de l'antiga presó de Figueres reclama l'obertura de l'aparcament gratuït

L'Associació de veïns del barri de l'antiga presó de Figueres reclama l'obertura dels jardins i l'aparcament del vell centre penitenciari reconvertit en un pàrquing gratuït. Els residents de la zona han tornat a reclamar la mesura després que s'eliminessin aparcaments al carrer Santa Llogaia, tal com va informar el setmanari Empordà, del mateix grup editor que Diari de Girona.

«Tenim molts problemes per aparcar i de moment el que fa l'Ajuntament és eliminar places», diu Josep Ruiz, president de l'associació veïnal. Ruiz lamenta que no s'hagi esperat a obrir el pàrquing de la presó vella per suprimir les places d'aparcament.

Fins fa uns dies, al carrer Santa Llogaia s'hi podia aparcar a banda i banda, però el pas era estret. En alguna ocasió, fins i tot, algun vehicle voluminós havia trencat els retrovisors dels cotxes estacionats, tal com explica Ruiz.

Ara s'ha prohibit l'aparcament en un dels laterals i és precisament això el que denuncien els veïns. «No se'ns ha avisat», recrimina el representant veïnal. La mesura, però, permet agilitzar el trànsit del carrer.

Malgrat que els veïns ja s'esperaven la mesura, han lamentat que no hagi coincidit amb l'obertura de l'aparcament de la presó i la posada en funcionament de l'aparcament en zona verda.



Pendents de la zona verda

«Ens havien promès més de 600 places que encara no funcionen», subratlla el president de l'associació. Josep Ruiz es refereix als estacionaments de zona verda que l'Ajuntament té previst desplegar a la zona de la Creu de la Mà.

L'Ajuntament ja fa mesos que va anunciar l'obertura de mesura però encara no s'ha executat. De fet, el permís el van obtenir poc abans de les festes de Nadal, tal com es va comunicar a principis d'any. Segons ha explicat el representant veïnal, l'Ajuntament els ha traslladat que al setembre s'arranjaria l'espai La iniciativa també havia de coincidir amb la implantació de les 625 places verdes per als veïns i 50 de blaves per als comerços. Una iniciativa fortament aplaudida pels veïns. «Seria la manera que els veïns poguessin tenir aparcament rotatiu, ara hi ha cotxes que s'estan una setmana sense moure's», explica Josep Ruiz. L'antic centre penitenciari està buit des del 2014, quan es van traslladar els últims presos al Puig de les Basses. Des d'aleshores, l'equpiament s'utilitza com a seu de l'associació de veïns del barri. També es preveu traslladar-hi l'escola Carme Guasch, l'únic centre en mòduls prefabricats de la ciutat.