Neix una nova llista a l'Escala amb la directiva del càmping Illa Mateua

L'adjunta a direcció del càmping Illa Mateua, Eva Trias, encapçalarà una llista, Alternativa per l'Escala, a les properes eleccions municipals, segons ha avançat l'emissora local Ràdio l'Escala. La llista, que està previst que es presenti a l'octubre, s'espera que sigui transversal amb persones de diferents perfils i ideologies. S'ha proposat un lloc a l'actual cap de llista del PP, Joan Ball-llosera, que de moment no ha acceptat La candidata defensa que «tot el que es pot fer de forma transversal més molt més àgil i més fàcil d'aconseguir» i defensa que hi tindran cabuda persones que vinguin o simpatitzin des de Ciutadans a ERC. De fet, a l'emissora local explica que han contactat amb «nosaltres persones molt diferents, des d'una mare implicada amb l'educació dels seus fills, a algun comerciant, com pot ser gent treballadora, perfils i ideologies diferents».

La nova formació política està liderada per Trias, que és adjunta a direcció al càmping Illa Mateua, expresidenta de la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC) i parella de l'exregidor del PDeCAT Martí Guillem. Va deixar la FAPAC el mes passat després de la crisi dels menjadors escolars perquè canvis a la llei de contractació pública fa que les AMPAs puguin perdre la gestió dels menjadors escolars.Eva Trias també va ser una de les cares visibles del càmping fa uns mesos quan va defensar l'establiment durant la polèmica per allotjar Guàrdia Civil després de l'1-O i que els fessin fora d'altres establiments. Trias es va defensar de les crítiques i protestes per la llibertat democràtica. El mateix càmping va fer una exhibició per a turistes amb militars que va acabar portant a la dimissió de Guillem.