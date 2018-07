Roses substituirà la coberta de l'estadi

L'Ajuntament de Roses continua amb els projectes de millora de la zona esportiva de la població, en aquesta ocasió amb la substitució de la coberta de l'Estadi Municipal, consistent en l'enretirada de l'actual de fibrociment i la col·locació d'una de nova amb xapa. El projecte, aprovat inicialment, compta amb un pressupost de 102.000 euros.

L'actual coberta que arrecera el públic de les inclemències del temps, de 720 m2, està formada per una placa simple de fibrociment tipus ona, no aïllada interiorment i que presenta problemes d'entrades d'aigua per falta d'estanquitat i pel trencament de materials de la coberta. Alguns elements també presenten evidents signes d'oxidació.

Davant aquesta deficiències, el consistori procedirà properament a la substitució d'aquesta coberta per una de nova de panell amb xapa. El projecte inclou també el sanejament dels pilars de formigó existents, la renovació de les instal·lacions d'enllumenat i de megafonia, i es recol·locaran les càmeres exteriors existents.

Aquesta renovació passarà a sumar-se a les actuacions de manteniment i millora que l'Ajuntament està desenvolupant durant els darrers anys a la zona esportiva.