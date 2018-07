Sobreviu el projecte educatiu de l'antiga llar d'infants Ramon Reig

La llar d'infants Ramon Reig de Figueres es va acomiadar de la ciutat l'any 2011 i des d'aleshores la Fundació Petit Reig ha continuat exercint el seu model educatiu d'esquena a la capital i amb la vista posada en les tres llars d'infants que gestionen actualment a Llers, l'Armentera i Avinyonet de Puigventós. Les llars de la Fundació Petit Reig segueixen el mètode d'ensenyament que va implantar el 1969 l'escola Ramon Reig de Figueres, aleshores una escola privada que tenia nadons a partir de quatres mesos fins el primer cicle.

El projecte educatiu es basa en la «descoberta de l'entorn natural i social», explica des de la direcció del centre, Maria Teresa Jou. El tancament de l'escola de Figueres, però, no ha comportat la mort d'aquest sistema educatiu sinó que n'ha provocat el trasllat als pobles de l'entorn. La llar d'infants Els xiquets de Llers, El Puigventós, d'Avinyonet de Puigventós i Passet a passet, de l'Armentera promouen l'aprenentatge a través del joc i les descobertes, amb horaris flexibles i la implicació dels pares com un dels fonaments del centre.

De fet, aquest sistema, que avui adopten també les tres llars d'infants dels pobles dels voltants de Figueres va ser, en el seu moment, «absolutament innovador i trencador amb el model educatiu que hi havia durant el franquisme.



Testimoni

El model, però, ha anat evolucionant i el testimoni de l'escola Ramon Reig, desapareguda fa anys, el va recollir la Fundació Petit Reig, que actualment dirigeixen Inés Núñez, Sandra Quera i Maria Teresa Jou. Un cop van abandonar Figueres es van trobar que es creia que també havia desaparegut el sistema educatiu, però el projecte no ha arribat mai a desaparèixer. Actualment són 12 treballadors a les tres llars d'infants municipals i donen servei a 25 nens a cadascuna.

Han passat set anys des que van haver de marxar de Figueres, però Jou no descarta tornar a la capital alt-empordanesa. «L'etapa no es pot donar mai per tancada», explica la responsable, que ho emplaça en el supòsit que l'Ajuntament figuerenc els oferís un espai on establir-se.



Edifici abandonat

«Abans de tancar ja havíem lluitat perquè l'Ajuntament ens deixés continuar però municipalitzant-la», explica Jou. La resposta va ser «no». L'actual edifici, ubicat als afores de Figueres i en un entorn privilegiat envoltat de camps, el va comprar el consistori l'any 2011 per gairebé mig milió d'euros.

El motiu era que la propietat no podia assumir unes importants reformes que s'havien de fer a l'espai i l'Ajuntament ho veia com una oportunitat per rehabilitar-lo i donar-li nous usos, però que set anys després es troba en un estat ruïnós. Des que es va tancar no se li ha donat cap ús i s'ha convertit en objecte d'actes vandàlics. Es preveu que es converteixi en la residència d'Altem, un projecte que Jou veu amb bons ulls, però lamenta «que s'hagi deixat deteriorar l'edifici, és imperdonable l'estat en què es troba actualment quan era un privilegi tenir aquesta institució a la ciutat», subratlla.