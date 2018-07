Comissen roba falsificada per valor de 65.920 euros amb destí el mercat de l'Escala

Els Mossos d´Esquadra i la Policia Local de l´Escala van comissar diumenge roba falsificada per valor de 65.920 euros que tenia com a destí el mercat municipal. Els agents van inspeccionar onze vehicles on van trobar el material. Van denunciar tres persones per delictes contra la propietat industrial i altres il·lícits al mercat setmanal.

El control, on també hi havia pèrits industrials de diferents marques, es va realitzar a l´accés de la població per interceptar els firaires que posen a la venda aquests productes abans que posin la parada.

S'emmarca en els dispositius que els efectius policials realitzen periòdicament per tal de detectar delictes contra la propietat industrial i altres il·lícits al mercat setmanal que té lloc el diumenge.

Durant l´actuació es van localitzar 700 polos, 65 calçotets, 14 vestits i 2 pantalons curts falsificats.

El dispositiu el van portar a terme Mossos d´Esquadra de les comissaries de Roses i l´Escala, juntament amb efectius de la Policia Local de l´Escala i agents de l´Àrea d´Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona.

Els dispositius es continuaran realitzant periòdicament ha informat els Mossos d'Esquadra per tal de prevenir els delictes contra la propietat industrial fent controls als diferents mercats de la Regió Policial de Girona.