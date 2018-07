ERC i PSC de Figueres critiquen la desinformció dels veïns sobre les obres

ERC i PSC de Figueres, des de l'oposició de l'Ajuntament de Figueres, han demanat millorar la informació dels veïns sobre els projectes que s'executen a la ciutat. Esquerra ho exemplifica amb l'eliminació de 50 aparcaments al carrer Santa Llogaia i el PSC amb la desinformació sobre la reunió informativa de les obres del carrer Peralada.

D'una banda, Esquerra s'ha reunit amb el president de l'Associació de Veïns del barri de la presó, Josep Ruiz, per conèixer de primera mà com s'havia desenvolupat aquest cas i han pogut constatar que els veïns i veïnes no van rebre cap notificació. La portaveu del grup municipal, Agnès Lladó, explica que «no es pot actuar d'esquena a la ciutadania i anar-te'n a dormir amb tot el carrer Santa Llogaia amb places d'aparcament i, despertar-te , amb 50 places menys. I sense avisar», diu Lladó.

De l'altra, els socialistes asseguren que comerciants i veïns s'han queixat que l'Ajuntament va convocar la reunió informativa sobre el carrer Peralada a través de les xarxes socials i que «no va arribar a tots els ciutadans». A més, el PSC ha carregat contra la «situació de desgavell» de l'Ajuntament. Ho exemplifica amb el càràcter «impersonal» i la «inutilitat» dels projectes que s'engeguen «com ha la plaça Tarradellas i el carrer Barceloneta que «han quedat a mig fer». També critiquen la substitució de les llambordes històriques del carrer de la Jonquera. El seu portaveu, Pere Casellas, lamenta que «s'arrenca una part de la història de la ciutat.