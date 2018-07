Primers col·lapses d'estiu a la Jonquera

El desdoblament de la C-260 a Vilatenim fa mesos que permet una major fluïdesa en la circulació a la zona, però la prova de foc és a l'estiu, quan el volum de trànsit creix. Ahir, la nova C-260 va superar el primer episodi de mal temps d'aquesta temporada. Les retencions, però, es van mantenir en els habituals punts calents com la Jonquera, la sortida de l'autopista Figueres Nord i als pobles de la costa.

Els forts ruixats d'aquest dilluns al matí sentenciaven les retencions als accessos de les ciutats, però en el cas de Figueres el tram desdoblat va permetre esponjar la circulació. Tot i això, l'avinguda Vilallonga, al barri de la Marca de l'Ham va experimentar un intens volum de trànsit -al matí, cap a Figueres, i a la tarda, en direcció Roses.

I és que la possibilitat d'evitar el tram utilitzant el talús encara no és prou coneguda ni està suficientment senyalitzada. De fet, l'accés al túnel que discorre per sota l'N-II i que connecta amb el firal es pot convertir en un vertader laberint per qui no estigui familiaritzat amb la zona industrial.

El desdoblament, en sí, però, és només efectiu cap a la costa, on els dos carrils desemboquen a Roses. En canvi, si el que es vol és entrar a Figueres, segueix havent-hi un sol vial.

Si bé un segon carril facilita la incorporació des del giratori, aquest s'acaba desviant per enllaçar amb l'N-II.

A la tarda, però, els vehicles que s'havien desplaçat fins a Figueres tornaven a la costa i el desdoblament feia efecte, deixant enrere -per ara- els episodis de col·lapse d'anys anteriors.

Ja fa anys que aquest tram de carretera era un coll d'ampolla. Segons el Departament d'Interior, el trànsit es mou entre els 24.000 i els 43.000 vehicles diaris, amb pics a l'estiu.



Compra a centres comercials

A la Jonquera es van produir retencions, tant a l'N-II com a l'AP-7, de vehicles que abandonaven el país pel mal temps, però també dels que aprofitaven la pluja per comprar en supermercats i centres comercials. També es van donar retencions a altres vies com l'N-260 en diferents trams com Llançà.

La congestió es va agreujar pels volts de les vuit del vespre a la frontera. Segons trànsit, hi havia prop de 2,5 quilòmetres de cua sentit França, agreujats per unes obres a la frontera. També hi van haver cues intermitents en el peatge de l'AP-7 a Figueres Nord.

El Museu Dalí de Figueres també va viure ahir al matí un episodi de cues. En aquest cas eren vianants que, tapats amb paraigües i impermeables, esperaven aixoplugar-se tot visitant els quadres del geni figuerenc.