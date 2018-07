Figueres comença les obres del carrer Peralada

La reurbanització del carrer Peralada entre Ample i Rec Arnau ja ha començat. Ahir la maquinària n'arrencava el paviment i el termini d'execució dels treballs finalitza el novembre d'enguany. Les obres comporten canvis de circulació al centre de la ciutat i el carrer Ample i Muralla és de doble sentit per a veïns i repartiment de mercaderies.

Els treballs s'inclouen en el Pla de Barris de reforma del centre històric i s'han adjudicat a la baixa per valor de 589.975 euros. Ara hi ha pendent l'adjudicació dels treballs del carrer Ample, que es preveu que s'allarguin fins al 2019. Així, el sobrecost de les obres que s'executin més enllà del 2018 les haurà d'assumir l'Ajuntament, ja que no es podran acollir a la subvenció de la Generalitat.

Respecte a les obres del carrer Barceloneta, també emmarcades en el Pla de Barris, van amb retard. Els treballs van començar al novembre però s'ha vist afectat per problemes en el subministrament del paviment, que va quedar retingut a les duanes del Port de Barcelona, segons informa el setmanari Empordà.