Marta Felip compagina alcaldia i Govern sense definir el relleu

El relleu de Marta Felip a l'alcaldia de Figueres continua sense esclarir-se, amb un govern en minoria i duplicitat de càrrecs. Felip compagina des de fa més d'un mes el govern municipal amb el de Catalunya (com a secretària general d'Empresa i Coneixement), i el traspàs al capdavant de l'Ajuntament figuerenc continua sense definir-se. El PDeCAT deixa la decisió en mans de Felip, però continuen essent partidaris que coincideixi el nom del relleu i el del candidat a les municipals. L'executiva, que es va reunir aquest dilluns, no va tractar la continuïtat de la batllessa, segons van explicar fonts del partit. De fet, Marta Felip no hauria assistit a la reunió i, de moment, compagina els dos càrrecs sense data. El govern de Figueres es manté amb cinc regidors i una alcaldessa amb el doble de responsabilitats. Felip ha reconegut amb anterioritat que suposa «un esforç personal enorme», però l'anunciada renúncia no té data ni relleu. En el cas de la Diputació de Girona, ha sigut el regidor Quim Felip el que l'ha substituït.

El partit es remet als terminis que ja va anunciar fa un mes, i el relleu no es debatrà fins que s'hagin celebrat les primàries. I és que la formació té un altre front obert, el de qui encapçalarà la llista a les municipals.



Les primàries, a l'agost

Durant l'executiva del dilluns es van acotar les dates per iniciar el procés de primàries, que s'obrirà a principis de la setmana vinent i culminarà amb la votació la segona setmana d'agost. Serà després de l'assamblea nacional del PDeCAT d'aquest cap de setmana. Segons fonts del partit, es convocaran entre dilluns 23 i dimarts 24 de juliol i aleshores s'iniciarà el termini d'un mínim de quinze dies per presentar les candidatures i avals. S'hi podran presentar associats, simpatitzants i independents. Hi haurà temps fins un dia abans de la votació. De fet, un dels requisits per presentar-s'hi és tenir l'aval de l'executiva local, comarcal i la de la vegueria i, des de la secció de Figueres, ja s'ha anunciat que s'avalaran totes les candidatures. Tot i això, el candidat oficial del grup és Jordi Masquef i, ara per ara, no han transcendit altres possibles candidatures. La previsió és que, un cop esgotades les dues setmanes reglamentàries, la votació se celebri entre el 8 i el 10 d'agost. La data es confirmarà en el decurs de les properes setmanes.