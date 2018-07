Els Mossos busquen una dona per apunyalar un veí del barri del Culubret de Figueres durant una baralla

Els Mossos d'Esquadra busquen una dona que ha apunyalat un veí del barri del Culubret de Figueres durant una baralla. Els fets han tingut lloc de matinada, durant un enfrontament entre un grup de persones d'ètnia gitana amb un altre de procedència marroquina. L'agressora ha malferit la víctima clavant-li una ganivetada a l'abdomen i, després, ha entrat a casa seva per robar-li un aparell de televisió. L'home ha patit una hemorràgia interna i ha hagut d'ingressar a l'hospital de Figueres, on se l'ha intervingut d'urgència. Després de rebre l'avís, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació. Ja tenen identificada l'agressora i l'estan buscant per intent d'homicidi. Es dona la circumstància que tant ella com l'home a qui ha apunyalat acumulen diverses detencions i antecedents. Entre d'altres, per delictes com furts, estafes, amenaces, contra la salut pública o dipòsit d'armes.

La baralla al Culubret de Figueres ha tingut lloc aquesta passada matinada. Cap a les tres de la nit, els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís que hi havia hagut un apunyalament al barri durant un enfrontament entre un grup de persones d'ètnia gitana i un altre de procedència marroquina.

L'agressora, que estava entre el primer grup, ha clavat una ganivetada a l'abdomen de la víctima, que formava part de l'altre. Després, ha entrat a casa seva, li ha robat un aparell de televisió i ha fugit. La víctima, que arran de l'apunyalament ha patit una hemorràgia interna, ha hagut d'ingressar a l'hospital de Figueres. Allà, se l'ha operat d'urgència.

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Figueres s'han desplaçat fins al barri i han obert una investigació. Allà, un veí ha facilitat a la policia una descripció de l'agressora. La sospitosa és una vella coneguda de la policia, perquè ja acumula cinc detencions per delictes com amenaces, danys, estafes bancàries o robatori amb violència i intimidació.

Ara, els Mossos d'Esquadra l'estan buscant per una temptativa d'homicidi. De moment, la policia encara no ha trobat el ganivet amb què l'agressora ha apunyalat la víctima.

Es dona la circumstància que, en paral·lel, l'home que ha rebut la ganivetada també acumula cinc antecedents. En concret, per delictes contra la salut pública, furt, estafa, amenaces i dipòsit d'armes i explosius. La unitat d'investigació s'ha fet càrrec del cas i treballa per localitzar la sospitosa.