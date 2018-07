Ceres Roura innova amb les primeres espelmes antimosques amb biocida

Els fabricants d'espelmes Roura acaben de llançar al mercat les primeres espelmes antimosques amb biocida autoritzat pel Ministeri de Sanitat. L'empresa catalana, pionera de la Península Ibèrica en el seu sector amb seu a Figueres, es converteix així en el primer fabricant europeu en la producció i comercialització d'espelmes amb aquest component. Fa dos anys va treure al mercat les primeres espelmes amb insecticida.

"Els estudis de mercat ens indiquen que les espelmes funcionals són les més sol·licitades pels consumidors i per aquest motiu ampliem la gamma de la nostra marca", ha informat el gerent de l'empresa, Miquel Roura. "El disseny i l'aroma són dos factors que sumem al producte per augmentar el seu atractiu en el mercat", afegeix. El laboratori d'investigació de Roura ha incorporat la substància al procés d'elaboració de les espelmes Stop Mosques, de manera que les elimina radicalment encara que conservant una olor agradable de gerani.



Trenta mil espelmes en un dia

La previsió de Roura per a aquest any és créixer un 5%, gràcies, en part, a la nova societat americana "Roura Candles USA, Inc." que va impulsar a principis d'any, però també a la seva presència a les fires internacionals del sector a Europa i als Estats Units.

Per fer front a l'increment de vendes, la companyia ha instal·lat al centre de producció català dos nous dipòsits de cera amb una capacitat de 70.000 kg per augmentar l'estoc de matèries primeres, mantenir l'excel·lència del producte final i oferir un millor servei als clients.

La capacitat de producció actual és de trenta mil espelmes Stop Mosques en una jornada de vuit hores. Al centre de producció de Figueres s'elaboren més de quatre mil tones d'espelmes l'any: una producció equivalent a més de 25 milions d'unitats.