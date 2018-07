Detenen la dona acusada d'apunyalar un veí de Figueres

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir al vespre la dona a qui es buscava per l'apunyalament d'un veí del barri del Culubret de Figueres durant una baralla en grup d'origen magrebí i un d'ètnia gitana. Se l'ha detingut com a presumpta autora d'un delicte de lesions.

La detinguda és una dona de 28 anys de nacionalitat espanyola i veïna de Figueres.

Els fets van passar cap a tres quarts de tres de la matinada d´ahir quan es va produir una baralla al carrer Ramon Reig de Figueres.

En arribar, els policies van constatar que hi havia un home ferit, que ja havien traslladat a l´hospital, el qual havia estat agredit amb una arma blanca a l´abdomen. L'home va haver de ser intervingut d'urgència a l'Hospital de Figueres.

Els Mossos van iniciar una investigació per tal de localitzar l´autor dels fets. Després d´estudiar diferents indicis van constatar que l´autora de l´agressió havia estat una dona.

Finalment ahir al vespre els mossos van saber que s´havia produït una altra discussió en la qual una dona havia resultat ferida lleument al genoll.

Els agents van comprovar els fets, van identificar la dona i van saber que era l´autora de l´agressió de la matinada anterior. Per aquest motiu la dona va ser detinguda.

La investigació no es dóna per tancada i no es descarten futures detencions.

La detinguda, que té antecedents, passarà durant les properes hores a disposició del jutjat d´instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.