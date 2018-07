Figueres amplia els ajuts al desplaçament d'estudiants

L'Ajuntament de Figueres ha ampliat les beques a la mobilitat dels estudiants empadronats a la ciutat. Els ajuts que fins ara només becaven el trajecte a Girona i Barcelona ara s'amplien fins a Olot i Perpinyà, amb l'objectiu «d'incentivar l'arrelament dels joves a la ciutat», segons el regidor de Joventut, Jordi Masquef.

Fa tres anys que el consistori figuerenc va iniciar aquesta línia d'ajuts i des del febrer del 2015 ja són prop de 300 els joves que se n'han beneficiat. La finalitat és la de facilitar les despeses de formació dels estudiants però també contribuir als vincles emocionals i familiars amb el territori.

El descompte que es realitza sobre el preu total de l'abonament mensual és d'entre un 30% i un 40%, i suposa, per exemple, per a un estudiant que faci el viatje d'anada i tornada a Barcelona cada dia, que el preu bonificat del bitllet d'alta velocitat li surti mensualment per 231 euros, amb un estalvi aproximat de 200 ? al mes.

La campanya inicialment només bonificava els abonaments de TAV a Girona i Barcelona amb finalitats formatives universitàries. En vista de l'augment de la demanda es va ampliar també als trens de Mitjana Distància i a estudiants de Cicles Formatius, i la novetat passa ara per fer-ho extensiu a altres trajectes educatius.

Així, s'obre la possibilitat d'acollir-s'hi als estudiants que es desplacin a altres municipis, com els que utilitzen el bus fins a Olot o Banyoles o en tren fins a Perpinyà.

El curs passat se'n van beneficiar unes 120 persones (40 en el servei de TAV i 80 en la Mitjana Distància).

Per a Masquef, és una de les maneres de «retenirr talent i capital humà a Figueres

La convocatòria per al curs 2018-2019 es va obrir el 16 de juliol i la gran novetat és l'ampliació de la subvenció a tot tipus de desplaçament i destinació, sempre que sigui en transport públic i amb finalitats formatives amb l'objectiu d'arribar al màxim d'estudiants. L'Ajuntament hi destina 25.000 euros.