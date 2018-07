El Nomenclàtor de Figueres aprova dedicar la plaça de l'Institut a l'1-O

La Comissió del Nomenclàtor de Figueres, presidida per l'alcaldessa Marta Felip, ha acordat dedicar la plaça de l'Institut Ramon Muntaner al referèndum de l'1 d'octubre de 2017. L'organisme ho va fer per encàrrec després que el ple del mes de febrer aprovés traslladar la proposta a l'organisme.

L'acord proposa la instal·lació d'un monòlit a la plaça amb una ressenya que expliqui els fets de l'1 d'octubre, quan centenars de persones es van concentrar en aquesta plaça per seguir els resultats del referèndum.

El Ple d'aquest febrer va aprovar encarregar a la Comissió del Nomenclàtor l'estudi de la proposta de dedicar la plaça de l'Institut a l'1 d'Octubre. La proposta, però, no implica eliminar l'actual denominació, sinó que aquesta sigui compartida. El Nomenclàtor, format per representants de tots els partits polítics, entitats i membres de la societat civil, és l'òrgan encarregat d'estudiar i aprovar les propostes de denominacions, tant de vies urbanes com d'altres espais públics de la ciutat i també de l'atorgament dels Honors i Distincions que concedeix l'Ajuntament.

La proposta va tenir els vots en contra dels representants dels grups municipals del Partit Popular i de Ciutadans.