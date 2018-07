Vins i caves de Peralada, entre els més ben valorats de la Guia Peñín

Un total de 20 vins del celler Castell de Peralada han aconseguit 90 punts o més en el nou tast realitzat per el comitè de la Guia Peñín, liderant a més el rànquing dels més puntuats entre els vins de la D. O. Empordà. La Guia Peñín tasta més d'11.500 vins a l'any, és la publicació de referència per als professionals i aficionats del món del vi, i classifica els vins segons la puntuació obtinguda. Enguany s'han valorat fins a 230 vins de la DO Empordà de 51 cellers.

Perelada ha aconseguit que 19 vins hagin estat considerats excel·lents, en aconseguir entre 90 i 94 punts, i un, Aires de Garbet 2015, vi excepcional, en obtenir 95 punts.

En el marc de la DO Empordà, són els vins Aires de Garbet 2015, la Garnatxa de l'Empordà i Finca Garbet 2013 elaborats per Perelada els que lideren les puntuacions, essent Aires de Garbet el vi més puntuat de la DO, segons la Guia Peñín.

Destaquen, a més, els 94 punts obtinguts per el cava Gran Claustro Cuvée Especial 2011.

La Guia ha avançat els resultats, per primera vegada, en el seu portal web, però no serà fins la tardor quan es publiqui el llibret en format paper. L'any passat més de vuitanta vins de la DO Empordà van aconseguir la denominació d'excel·lent.

Els més ben valorats van ser, en la Guia Peñín 2018, el celler de Peralada, la Cooperativa d'Espolla, Vinyes d'Oliverdots, Martí Fabra, Masia Serra i Mas Llunes.