Els ex d'Unió de Figueres estudien com concórrer a les municipals

La precampanya electoral fa setmanes que es viu a Figueres i les formacions estan treballant per aconseguir els seus objectius de cara a les municipals del maig del 2019. Els fils ja s'han començat a moure per assolir la desitjada majoria, però s'intueix un escenari polític fragmentat. Enmig d'aquests moviments, els ex-Unió han estat treballant en un programa electoral «per Figueres i l'Empordà», ha explicat l'antic regidor d'Unió i ara no adscrit Manel Toro.

El col·lectiu està integrat majoritàriament per membres de l'antiga Unió Democràtica de Catalunya (UDC) i amb un caràcter «transversal», segons Toro. El grup, que encara no s'ha constituït en cap partit o plataforma, està estudiant diverses possibilitats i ja hauria rebut ofertes d'altres formacions. «Ja ens han temptejat» explica el no adscrit, sense especificar d'on provenen les ofertes.

Per a Toro, el primer pas és tancar el programa electoral i «després ja ens preocuparem des d'on ho defensem». Hi ha diversos fronts oberts: podrien fer-ho des de diferents partits o plataformes, crear una nova formació política o incorporar-se en una de ja existent.

Malgrat que no ha transcendit quines persones l'integren, el nom de Núria Galimany també hi constaria, també ex-Unió i regidora no adscrita amb Toro a l'Ajuntament. De fet, des del PSC hi han hagut moviments per incorporar-la a la seva candidatura.

Toro, però, no descarta cap possibilitat i valoraria l'opció, fins i tot, de sumar amb el PDeCAT malgrat haver marxat del grup municipal i del govern l'any passat. L'ex d'Unió no es posiciona obertament al respecte, però reconeix que «l'obstacle era la Marta Felip».

Fa prop d'un any que s'està treballant en l'ideari del col·lectiu amb l'objectiu de «retornar la il·lusió a Figueres i a l'Empordà», ja que el regidor no concep la separació de les polítiques locals de les comarcals.

L'ideari respon a dades i idees «que hem anat elaborant des del 2011 fins ara» i que es tradueixen en la necessitat de formació, al recolzament a empreses i emprenedors i el treball comunitari de Figueres i la comarca.

No hi ha cap decisió presa i una de les incògnites del futur panorama polític és sota quin paraigua Manel Toro i Núria Galimany conconcorreran a les municipals.



Del govern a l'oposició

La crisi oberta el gener del 2017 després que l'alcaldessa Marta Felip expulsés els regidors del PSC i es quedés en minoria va comportar que els dos regidors d'Unió, també a l'equip de govern, passessin a l'oposició. Les discrepàncies de Toro i Galimany pel trencament del pacte amb els socialistes van propiciar que l'equip es quedés amb només 5 dels 21 regidors de l'Ajuntament.