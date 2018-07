El jutge cita a declarar l'alcaldessa de Figueres Marta Felip per facilitar l'1-O

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 6 de Figueres ha citat a declarar a l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, com a investigadda pel seu paper en el referèndum de l'1 d'octubre.



La citació és pel 18 de setembre a les onze del matí.



Marta Felip n'ha informat a través del seu perfil de Twitter on defensa que "hi aniré amb la consciència ben tranquil·la" perquè l´1 d´octubre "els alcaldes ens devíem i ens devem a la voluntat del poble".





El jutge em cita a declarar. Hi aniré amb la consciència ben tranquil·la. L´1 d´octubre de 2017 els alcaldes ens devíem i ens devem a la voluntat del poble.#1Oct pic.twitter.com/PgW8kXpRYX — Marta Felip (@MartaFelip) 19 de julio de 2018

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, també va ser citada a declarar pel Jutjat de Figueres que va arxivar la causa.