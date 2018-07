Quatre persones resulten feridesen un xoc al Port de la Selva

Quatre persones van resultar ferides la tarda de dijous en una topada entre dos vehicles a la Gi-612 del Port de la Selva. L'accident va passar a una de les zones de revolts de la carretera entre el Port i Llançà quan dos turismes van topar. L'accident va obligar a restringir el trànsit a la via durant dues hores.

L'avís de l'accident es va efectuar a quarts de quatre de la tarda i no es va donar per normalitzada la situació a la carretera fins al voltant de les sis. A conseqüència del xoc un dels cotxes va quedar estimbat a un dels marges i el segon, ocupant un dels carrils de la carretera. Al lloc s'hi va desplaçar Protecció Civil del Port de la Selva, els Mossos d'Esquadra, dues dotacions de Bombers, Policia Local i els serveis d'emergència mèdica. El Sistema d'Emergències Mèdiques va traslladar-hi dues ambulàncies i un helicòpter medicalitzat. El Servei de Protecció Civil del Port va donar suport per tal d'habilitar un espai a tocar la carretera.

L'ampli desplegament va obligar a tallar la carretera mentre aterrava l'helicòpter, els serveis mèdics atenien els ferits lleus i es retiraven els cotxes de la carretera. El bombers van treure d'un dels vehicles dues persones que hi havien quedat atrapades. La policia va donar pas alternatiu en els moments en què no requeria tenir afectada tota la carretera.