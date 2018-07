Desallotgen un bloc d'Empuriabrava que tenia divuit pisos amb ocupes

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha clausurat un edifici sencer d'Empuriabrava pel perill que hi suposaven les instal·lacions elèctriques. L'operatiu es va completar dijous. Va caldre una ordre judicial i reforç policial dels Mossos per completar el desallotjament de la quarantena de pisos, divuit dels quals estaven ocupats.

Cinc famílies han estat reallotjades pels serveis socials. L'edifici afectat és el Santo Domingo 2 a l'avinguda de la Muga, a Empuriabrava.

L'alcalde, Salvi Güell, ha explicat que la companyia elèctrica Endesa va fer-los arribar un informe en el qual s'alertava del mal estat de les connexions elèctriques que posaven en perill la seguretat del bloc.

El fet es va comunicar als inquilins però només uns quants van atendre a la petició de marxar de l'edifici.



Primer intent de desallotjament

La setmana passada es va fer un primer intent de desallotjament però van topar amb la resistència per part d'algunes persones.

Salvi Güell ha assenyalat que quan «vam poder tenir suficient personal de les forces públiques ho vam tornar a fer». La Policia Local va comptar amb el suport dels Mossos d'Esquadra en un segon operatiu dijous. Es va demanar una ordre judicial per poder clausurar l'edifici. L'alcalde remarca que va arribar en només dues hores. En total el bloc de pisos té poc més d'una quarantena de vivendes. Algunes són de propietat, altres de lloguer i divuit dels pisos estaven ocupats. No tots els residents l'ocupen durant tot l'any. Algunes de les vivendes són segones residències.

L'Ajuntament de Castelló es va posar al servei de les famílies que necessitessin un allotjament mentre duren els treballs.

A partir d'ara la companyia Endesa s'encarregarà de reparar les instal·lacions elèctriques. Segons l'alcalde, les persones que ocupaven l'edifici tenien connexions il·legals. La situació havia arribat a tal límit que suposava un perill per la seguretat.

«Endesa haurà de refer totes les línies i que no suposi un perill d'incendi o que algú pugui enrampar», diu Güell que constata que una vegada les connexions elèctriques estiguin en condicions es desprecintarà l'edifici i les persones que hi residien legalment podran tornar-hi. La mesura haurà servit, de moment, per poder desallotjar d'ocupacions il·legals un dels molts punts d'Empuriabrava on es concentren. Tot i això, ahir a la tarda algunes de les persones desllotjades de l'edifici havien optat per acampar amb tendes de campanya davant de l'edifici i es temia que no optessin per tornar a ocupar les vivendes.