Figueres cedirà l'ús de l'antiga llar d'infants Ramon Reig i un solar a la Fundació Altem

L'Ajuntament de Figueres cedirà un terreny a la Fundació Altem que es dedica a l'atenció a persones amb disminucions psíquiques per a construir un nou centre i resoldre la manca d'espai actual. S'hi destinaran la finca de l'antiga Llar d'Infants Ramon Reig i un solar que s'ha adquirit aquesta setmana per ampliar l'espai al sòl disponible. L'antiga llar d'infants privada Ramon Reig es va comprar el 2011 per mig milió d'euros aproximadament. Està situada a la sortida de la ciutat per l'N-II, a tocar l'antic Càmping Pous. Des de llavors està en desús. L'edifici fins i tot ha estat víctima del saqueig de les instal·lacions que actualment estan molt degradades. Ara l'Ajuntament ha decidit donar-li un ús amb la cessió a la Fundació Altem perquè hi construeixi un nou centre i continuï portant a terme la tasca d'atenció a les persones amb discapacitats intel·lectuals amb unes instal·lacions amb millors condicions.

Per tal de disposar de més espai s'han comprat els terrenys del voltant de la finca de la llar d'infants que ocupen 8.700 m2 per 55.380 euros. El conjunt se cedirà per al seu ús a la Fundació que es troba en una zona inundable prop del Far d'Empordà i necessita una ubicació millor i més espai. L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, va signar dijous a tarda la compra dels terrenys de l'entorn de l'antiga llar d´infants Ramon Reig. El projecte per al nou centre d'Altem es troba en fase final de redacció i, quan es materialitzi, l'Ajuntament té previst fer-ne la cessió d'ús.

Marta Felip destaca que Altem és una fundació sense ànim de lucre amb molta implicació i arrelament a la ciutat i per aquest motiu des del govern municipal s'ha fet el possible per col·laborar-hi i que aquest projecte tiri endavant.



De referència a la comarca

La Fundació Privada Altem és una funació sense ànim de lucre i l'entitat de referència per la Generalitat de Catalunya en l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual a la comarca de l'Alt Empordà. Actualment atén tres-centes persones amb discapacitat intel·lectual als quals donen atenció dos-cents professionals. Des del centre ofereixen serveis d'habitatge, ocupacionals i de lleure per tal de millorar la seva qualitat de vida. Des de la Fundació també es donen diferents serveis que es poden contractar com el de càtering, jardineria o serveis mediambientals i que porten a terme les persones d'Altem.