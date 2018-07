La Jonquera registra un allau de turistes a l'espai comercial i a la frontera

La Jonquera és un lloc de pas de milers de turistes que creuen la frontera cap a França però també va creixent la seva atracció comercial, que comporta problemes de circulació en alguns moments de l'estiu. Ahir, l'autopista, segons Trànsit, va registrar cues que van arribar als sis quilòmetres durant hores. Al nucli, les retencions van ser intermitents i concentrades als punts habituals, però l'allau de turistes a l'espai comercial, principalment al'Outlet Gran Jonquera, es va mantenir durant tot el dia.

A tres quarts de dotze del matí, el Servei Català de Trànsit advertia de les primeres retencions a la frontera. A l'autopista es van registrar cues que es van anar enfilant fins poc més de sis quilòmetres pels volts de la una del migdia. El trànsit al seu pas per la Jonquera va ser constant i els vehicles s'amuntegaven també als peatges de sortida. A les cinc de la tarda s'havien anat reduint, però continuava la congestió.



Compradors pel mal temps

Paral·lelament al trànsit de turistes de pas o que arribaven al país, el Pertús i l'entrada des de Figueres on se situa l'outlet van atraure ahir milers de visitants. Els amplis aparcaments a peu de l'N-II estaven plens a vessar.

La tendència a l'alça de compradors dels darrers anys no ha passat desaparecebuda a ciutats com Figueres, on el sector de Vilatenim ja ha demanat poder obrir en festius per no perdre més clients que es desvien cap a aquest sector o a la costa. La Jonquera atrau anualment milions de turistes, un gruix important són francesos, però creix la presència de compradors d'arreu de les comarques gironines.

El mal temps va portar ahir una vegada més un allau de compradors al municipi fronterer. Tot i això, el trànsit al tram de la travessia de l'N-II al nucli de la Jonquera es va mantenir força fluid , segons va informar l'alcaldessa, Sònia Martínez.

L'Ajuntament, a través de la Policia Local, controla la situació des de les càmeres situades en punts estratègics i pren mesures per descongestionar les vies si es generen problemes.