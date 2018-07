Intervinguts a la Jonquera més de 6500 paquets de tabac amagats en autobusos

La Guàrdia Civil ha intervingut a la Jonquera 6584 paquets de tabac de contraban que estaven amagats en maletes en dos autobusos que viatjaven cap a França. Els agents van intervenir el tabac en dues actuacions diferents. En una d'elles es van detenir dues persones, dos ciutadans d'origen Senegalès de 38 i 19 anys. El tabac tenia un valor al mercat de

La primera va tenir lloc divendres a dos quarts d'una de la matinada quan membres de la Secció Fiscal de la Guàrdia Civil a la jonquera van aturar un autobús que viatjava cap a Niça.

A la bodega van veure dues maletes que no estaven etiquetades. Van demanar explicacions al conductor i als passatgers però no van obtenir cap resposta. Ningú es va fer càrrec de les maletes i en obrir-les, amb la presència del conductor, van comprovar que a l'interior hi havia 872 paquets de tabac de marca Marlboro i 201 Marlboro Gold.

El tabac no tenia el precinte fiscal, era de contraban, i s'estima que tenia un preu al mercat de 5200 euros. Els agents van aixecar la primera acta per una presumpte infracció de la Llei de Contraban.

La segona de les actuacions es va portar a terme dos dies més tard, el diumenge, en aquest cas a dos quarts de dotze del migdia.

Els agents de la mateixa unitat van aturar un segon autobús que viatjava cap a França. Al vehicle hi havia dues maletes sospitoses que es van obrir davant els seus propietaris. A l'interior hi havia 5502 paquets de tabac de la marca Marlboro amb un valor al mercat de 28.400 euros.

En aquest cas es van detenir els propietaris de les maletes els dos ciutadans d'origen Senegalès per un presumpte delicte de contraban.