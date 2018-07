La Jonquera ha celebrat aquest cap de setmana el primer festival de música metal i punk a la zona esportiva i amb entrada gratuïta. Els amfitrions de la nit van ser el grup local Maversación, que van pujar a l'escenari per on també van passar No Holos Barred, ADN-Amics del Diner Negre, Expecativa Zero o els Espktros del Kaos. El festival va comptar amb servei de fast food.