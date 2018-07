Dos jutjats es contradiuen sobre els 1.000 € de premi per 30 anys a la Policia

El Jutjat Contenciós 3 de Girona ha eximit l'Ajuntament de Figueres de pagar 1.000 euros de premi a un policia perquè ho veu «il·legal». L'agent de la Guàrdia Urbana va rebre una medalla d'or pels seus trenta anys al cost Però a diferència del que feia fins l'any passat, l'Ajuntament no va complementar la distinció amb una recompensa de 1.000 euros.

Es dona la circumstància però que un jutjat, en una sentència recent, ha sentenciat just el contrari. Dos dels agents han portat el cas als tribunals perquè creien que l'havien de continuar rebent com ho havien fet companys seus fins l'any passat. Un jutjat diu que sí, i l'altre que no.

En el darrer cas que s'ha conegut el contenciós ha desestimat la demanda i ha donat la raó a l'Ajuntament. El jutjat ho fa en base a dues lleis estatals, sobretot una del 2012 que estableix que no es poden donar diners per premis vinculats als anys de servei. El cas fa referència a un agent que porta més de 30 anys al cos (hi va ingressar al juliol del 1987). En reconeixement a aquestes tres dècades de «constància en el servei» se li va concedir la medalla d'or.

Però a diferència d'altres agents que també l'havien rebuda, no va complementar el guardó amb un premi de 1.000 euros. El motiu, segons sostenia el consistori, és que aquesta recompensa era «contrària a les lleis vigents», el mateix que diu el tribunal.

L'agent reclamava que s'obligui a pagar-li els 1.000 euros. I sostenia que el Reglament de distincions i recompenses de la Guàrdia Urbana recull, de manera explícita, que tenia dret a cobrar aquesta «gratificació extraordinària» pels seus 30 anys de servei.

Ara, després d'escoltar els arguments d'una i altra part, el jutjat dona la raó a l'Ajuntament i eximeix de pagar la recompensa basant-se en les dues lleis estatals i conclou que complementar la distinció amb diners és «il·legal».

D'entrada, el jutjat el remet a la Llei de l'Estatut Bàsic del Treballador Públic (a la qual s'acull la Guàrdia Urbana, perquè els seus agents són funcionaris municipals). La sentència es fixa en la part de la llei que fa referència a les retribucions i diu que enlloc hi apareix cap «assignació econòmica» que faci referència a les»medalles a la constància».



La llei del 2012, clau

Però allò que realment fa decantar la balança a favor de l'Ajuntament és una altra llei estatal. En concret, la 5/2012 (de mesures fiscals, financeres i administratives) que a Catalunya va entrar en vigor al març d'aquell any.

«A partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei seran inaplicables les condicions regulades pels convenis col·lectius que estableixen sistemes de premis vinculats als anys de servei prestats consistents en la percepció de quantitats en metàl·lic», recull el text. I a parer del jutjat contenciós, precisament, aquesta llei invalida allò que recull el reglament de la Guàrdia Urbana.

La sentència reconeix que, entre els anys 2007 i 2017, el consistori va distingir nou agents amb la medalla d'or i els va premiar amb els 1.000 euros. Però avala que ja no ho continuï fent perquè seria «una il·legalitat».La sentència del contenciós 3 ja és ferma i no s'hi pot interposar recurs.



Just al contrari

L'anterior sentència que va dir totalment el contrari va ser del Jutjat Contenciós 2 de Girona. I aquí, sí que va obligar l'Ajuntament a pagar els 1.000 euros a un altre agent a qui també havia concedit la medalla d'or.

En aquest cas, però, el jutjat va emparar-se en un criteri d'igualtat. És a dir, va resoldre que l'Ajuntament havia d'abonar la recompensa perquè era el que havia fet fins aleshores amb tots els altres agents que complien 30 anys de servei.