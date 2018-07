Humana reciclarà 17.500 peces de roba de Castelló

La Fundació Humana ha recuperat 17.500 peces de roba usada de Castelló d'Empúries durant el primer semestre per promoure'n la reutilització i el reciclatge. La fundació ha incrementat durant aquest període de l'any un 24% la recaptació de roba usada respecte al mateix període de l'any anterior.

Les peces de roba procedeixen dels contenidors on es disposita la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no utiltizen i als quals Humana dona una segona vida. El servei de recollida del tèxtil és gratuït i representa un estalvi important en les despeses de recollida i eliminació dels residus sòlids urbans, ha remarcat l'Ajuntament. A més, amb les vuit tones que s'han recollit, hi haurà un estalvi de 26 tones de CO2 a l'atmosfera.