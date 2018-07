Figueres crea les 653 places de zona verda a la Creu de la Mà

L´Ajuntament de Figueres comença a instal·lar els parquímetres per a la nova zona verda del barri de la Creu de la Mà amb 653 places. A més, es treballa per obrir l´aparcament de l´antiga presó on hi haurà 110 places lliures.

La creació de places de zona verda va començar l´any passat amb les primeres 163 al barri Enric Morera. L´actual zona verda té una ocupació del 50,6% amb un temps mitjà d´estada de 18 hores i 32 minuts, segons les dades de l´Ajuntament.

L´àmbit d´ampliació de la zona verda que es portarà a terme queda delimitat al sector que emmarquen els carrers Sant Pau, la Rambla, Nou, plaça Creu de la Mà, carrer Borrassà, av. Verge de Montserrat, av. Salvador Dalí i carrer Pere III. En aquest sector es crearan les 653 places i en total n´hi haurà 816 amb 61 parquímetres a la ciutat.

El govern municipal ha assenyalat que els sectors Creu de la Mà, Presó Vella i Enric Morera son dels més densos de la ciutat amb carrers estrets i edificis que sovint no disposen d´aparcament a l´interior, fet que provoca la dificultat d´aparcament pels residents.

L´alcaldessa de Figueres, Marta Felip, ha explicat que l´objectiu de la zona verda per residents és «facilitar l´aparcament dels veïns a prop de casa, especialment en les hores on més es necessita com és al migdia o al vespre».

Per aquest motiu la zona verda, a diferència de la blava, funciona en horari continu de nou del matí a vuit del vespre. Pel que fa al cost, l´alcaldessa recorda que «el preu per residents és de 0.20 euros al dia o 1 euro a la setmana segons es vulgui, preu que en cap cas cobreix el cost que suposa la implantació de la zona verda, però que entenem com un servei als veïns d´aquest barri».

Felip també ha explicat que l´aparcament gratuït de l´antiga presó complementarà la implantació de la zona verda per millorar l´aparcament dels veïns als barris de la Presó i Creu de la Mà.

L´antiga presó està tancada i fins ara només se n´utilitza una petita part per a actes del barri. S´està a l´espera que es converteixi en un equipament educatiu del CEIP Carme Guash.