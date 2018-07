Castelló estudia municipalitzar el servei d'abastament d'aigua el 2020

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries estudia municipalitzar el servei d'abastament d'aigua de cara al 2020 quan acaba la concessió amb l'empresa Aquàlia. Per l'alcalde, Salvi Güell, seria positiu poder oferir el servei que actualment es dona a 13.000 clients. Un altre servei que esperen aconseguir és la concessió sobre els canals. Hi ha acord amb la Generalitat pel traspàs, però no amb la concessionària.

Güell considera que l'aigua és un servei municipal com molts altres que es donen des de l'Ajuntament i «al grup municipal d'ERC li agradaria municipalitzar-lo» avança Güell.

La proposta es podria fer efectiva en tres anys, quan acaba la concessió. L'alcalde ho va posar sobre la taula durant la reunió mensual de juliol amb el Cercle Europa Empordà que es va portar a terme al Centre de Negocis Gran Firal de Figueres, dins el programa que l'associació empresarial està portant a terme per conèixer la situació real dels diferents municipis de l'Alt Empordà.

La realitat de Castelló es reflecteix en tres nuclis diferenciats amb el Parc Natural, el Centre Històric i Empuriabrava. Hi ha 11.000 persones empadronades però a l'estiu la població arriba a 70.000 persones. Per Güell, es necessita un servei que pugui donar resposta a totes aquetes necessitats.

Güell també va fer referència a les negociacions que des del 2013 està portant a terme l'Ajuntament amb la Generalitat i la concessionària dels canals.

«Tenim acord amb la Generalitat, però no amb la concessionària», va dir l'alcalde. Va apuntar que només el 55% dels usuaris estan al dia de pagament, una situació que canviaria si fos el consistori l'entitat que se n'encarregués.