L'èxit del bus turístic gratuït des de Perpinyà a Figueres inquieta la Catalunya Nord

La iniciativa de l´Ajuntament de Figueres d´oferir un bus gratuït des de Perpinyà és molt ben acollida pels ciutadans que aprofiten per visitar la ciutat però alhora genera inquietuds. Una mostra de la controvèrsia és la portada que li dedica el diari de la Catalunya Nord L´Indépendant que mostra tant l´èxit com els recels que genera.

Els dimarts i els dijous fins al 31 d´agost un autobús surt de Saint -Cyprien (8:45) i passa per Canet-En Roussillon i Perpinyà. Des d´aquí cap a l´aparcament a tocar de Torre Galatea.

Un guia turístic rep els turistes i els informa d´on es troben els museus o espais com la Rambla. Des d´aquí van fins a l´oficina de turisme on se´ls ofereix un tast de vi. Poden otpar a les visites o a qualsevol altra opció d´oci.

Les compres són un dels principals atractius.

Segons relata al mitjà francès, un dels visitants del bus de dimarts declarava que «buscava les botigues, les botigues i... les botigues! És més econòmic, així que ens en beneficiem».

Des de l´Ajuntament de Figueres certifiquen l´èxit d´aquesta iniciativa tot just engegada el 9 de juliol i que també inclou un altre bus gratuït que fa el recorregut des de l´Escala passant per Sant Pere Pescador i Roses.

Però a la vessant francesa, l´Indépendant posa de manifest que existeix un temor per part del comerç i un malestar per part de l´Ajuntament de Perpinyà. Aquest darrer es queixa que no se´ls ha informat, una afirmació que l´Ajuntament de Figueres ha negat a Diari de Girona.

Els més crítics són els comericants francesos que ho consideren una «apropiació indeguda» dels clients. Aquests, però, tenen clar que els beneficia.