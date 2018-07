Veïns de Bàscara i membres de l'Ajuntament van tenir ahir la primera reunió per constituir una plataforma per tal d'aturar la construcció de la variant de l'N-II plantejada dins l'ampliació d'aquesta via fins a la Jonquera. L'alcalde, Narcís Saurina, creu que la majoria de veïns tenen clar que després de treure els camions i a l'espera que desaparegui la concessió de l'AP7, no és necessària.