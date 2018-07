Proven un robot que controla l'estat de salut de la vinya

Les vinyes del celler Mas Llunes de Garriguella (Alt Empordà) han acollit les proves finals d'un robot vinícola que permet monitoritzar l'estat de salut dels ceps i col·locar dispensadors de feromones per al control de plagues. Aquest projecte, batejat amb el nom de Grape, compta amb la participació del centre tecnològic Eurecat (membre de Tecnio), la Universitat Politècnica de Milano i l'empresa francesa Vitirover i està finançat amb fons europeus. Es tracta d'un robot autònom programat per fer tasques de monitorització i manteniment de vinyes.

Al capdavant hi ha el centre tecnològic Eurecat (membre de Tecnio) que treballa en l´autonomia de la navegació i el control d´un manipulador mòbil per a l´empresa francesa Vitirover. El robot tindrà capacitat per portar fins a 500 dispensadors i, amb un braç mòbil, col·locar-los a les branques de la vinya. A més, el robot està pensat per monitoritzar l´estat de salut del cultiu, mitjançant diversos sensors per recollir imatges i altres dades de la planta, com el color de les fulles i del raïm o l´índex de vegetació. D´aquesta manera, l´agricultor pot decidir si s´han d´aplicar nutrients, si és el moment de la verema o si s´ha de fer algun tractament a la vinya.

"El projecte Grape demostra que la robòtica es dibuixa com una eina molt útil en el camí cap a una agricultura avançada", ja que, per una banda, "permet l´adquisició de dades molt valuoses i, per l´altra, dona suport en algunes feines concretes que la maquinària tradicional no permet, com és el fet de posar els dispensadors", destaca la directora de la Unitat de Robòtica i Automatització d´Eurecat, Pepa Sedó.

Grape també compta amb la participació de la Universitat Politècnica de Milano. És un projecte finançat per la Comissió Europea, dins del marc del projecte Echord + +.