La Policia Local de Figueres deixarà de fer hores extra a partir de l'1d'agost "farta dels incompliments"

La Policia Local de Figueres no farà més hores extra a partir de l'1 d'agost. Els agents estan "farts dels incompliments" per part de l'Ajuntament, i lamenten que no s'assegui a negociar la incorporació de nous efectius. El delegat del sindicat SAP-PL de les comarques de Girona, Sergi Fernández, assegura que falten, al menys, divuit policies per donar resposta a la població de Figueres, que frega els 50.000 habitants. "Hem de pensar que cada agent fa una mitjana de 150 hores extres cada any", lamenta Fernández. A més, cal tenir en compte que en poc més d'un mes se celebra el Festival Acústica, que triplica el nombre de ciutadans durant quatre dies. En aquest sentit, el portaveu del SAP-PL recorda que aquest esdeveniment "no es pot cobrir" sense hores extraordinàries dels policies locals.

Malestar entre els agents de la Policia Local de Figueres. Si res no canvia, a partir de dimecres deixaran de fer hores extraordinàries, i es limitaran a complir amb el seu horari laboral fixat. Això, segons explica el delegat del sindicat SAP-PL a les comarques de Girona, Sergi Fernández, suposa "un problema molt important", ja que des de fa anys els agents es veuen obligats a allargar l'horari per cobrir el dèficit d'efectius. De fet, Fernández xifra en 10.000 el nombre d'hores extra que el cos ha de fer cada any per poder donar resposta a les necessitats de la ciutat en matèria de seguretat.

"Fa més de dos anys que estem patint aquesta situació, i ja no es pot sostenir més", ha reblat Fernández que ha denunciat una "falta d'empatia total" per part del govern municipal. El portaveu ha recordat que porten més de tres mesos assistint als plens, i lamenten que el consistori "no s'assegui a negociar".

Els agents consideren que "és urgent" que es desenvolupi un pla estratègic que "augmenti i rejoveneixi la plantilla actual". "Hem portat als tribunals diversos casos contra l'Ajuntamenti els hem guanyat, això no pot seguir així. Ens hem d'asseure i afrontar aquesta situació", ha reblat Fernández.



Menys agents a l'Acústica

Un dels principals inconvenients que ofereix aquest conflicte té a veure amb un dels esdeveniments més rellevants que se celebra a la ciutat, el Festival Acústica. I és que durant quatre dies Figueres triplica la seva població, i això obliga a reforçar el nombre d'efectius policials.

De fet, Fernández recorda que l'Acústica "no es pot cobrir" si els agents no fan hores extraordinàries. Per això, reclama a l'Ajuntament que "deixi de posar excuses i afronti el problema". "Nosaltres estem disposats a asseure'ns a la taula de negociació quan calgui", assenyala el portaveu.

Fernández dona per fet que el consistori aprovarà un decret d'alcaldia per modificar els horaris dels policies durant els quatre dies de concerts. El portaveu deixa clar que s'estudiaran els passos que prengui l'equip de govern, però considera que l'Ajuntament "quedarà en evidència" per la seva "inoperància a l'hora de solucionar un problema que s'hauria pogut estalviar".



Un conflicte que ve de lluny

Des del sindicat asseguren que el problema "no és nou", i de fet, fixen l'arrel del conflicte l'any 2009 amb Santi Vila al capdavant de l'alcaldia. Fernández explica que es va fer una valoració d'increment de llocs de treball, que el ple no va aplicar el 2011.

El portaveu del SAP-PL reconeix que la crisi va obligar aturar la contractació de personal, però considera que ara "no hi ha excusa" perquè "sí que es poden fer coses". "Sabem que és complicat legalment, però demanem seure a la taula i negociar unes mesures per poder aplicar si no és aquest any a dos o tres anys vista", ha conclòs.



Vuit hores atrinxerat per poder cobrar

El conflicte entre la policia i el consistori va més enllà de les hores extres. Aquest divendres, un agent es va atrinxerar durant vuit hores a l'Ajuntament per reclamar que li pagués els 1.000 euros de premi que un jutge va resoldre que li pertocaven al haver complert 25 anys al cos. Fernández considera "lamentable" l'actitud del consistori perquè hi ha un decret d'alcaldia que aprova el pagament del premi al policia. Finalment l'agent va acabar marxant sense posar resistència.