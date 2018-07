Dos camioners n'apallissen un altre en un aparcament de la Jonquera i acaba a l'hospital

Dos camioners n'han apallissat un altre en un aparcament de la Jonquera i l'han enviat a l'hospital. La baralla va tenir lloc aquest diumenge a la matinada en un pàrquing situat a l'avinguda Euskadi. Els dos agressors van colpejar la víctima en una zona de matolls. El camioner va ingressar inicialment a l'hospital de Figueres, però durant la nit va empitjorar i se'l va haver de traslladar d'urgència al Josep Trueta de Girona. Els Mossos d'Esquadra han detingut un dels agressors.

Aquest no és l'únic incident amb camioners que ha tingut lloc a la Jonquera aquest cap de setmana. Un grup de transportistes en van descobrir uns altres robant i els hi van destrossar el frontal del tràiler a cops de pedra. Els Mossos d'Esquadra, però, no ho investiguen, perquè aquí ha imperat la llei del silenci.

La baralla que ha acabat amb un camioner ingressat a l'hospital Josep Trueta va tenir lloc la matinada de diumenge.

Poc després de la mitjanit, els Mossos d'Esquadra van rebre l'alerta que hi havia un enfrontament entre transportistes en un aparcament de la Jonquera.

La patrulla va anar fins al lloc i, quan va arribar al pàrquing, va veure dos homes que n'agredien un altre en una zona de matolls. D'entrada, els Mossos no van detenir ningú, perquè semblava que la víctima només havia patit contusions. Sí que van identificar, però, els dos agressors.

El camioner va ser traslladat a l'hospital de Figueres. I durant la nit, el seu estat va empitjorar. Arran de la pallissa, l'home va patir un pneumotòrax i va haver de ser traslladat d'urgència a l'hospital Josep Trueta de Girona. Després de rebre la trucada de l'hospital, els Mossos d'Esquadra van tornar a la zona, van localitzar un dels camioners implicats en la baralla i el van detenir.

Aquesta baralla no és l'únic incident que hi ha hagut amb transportistes a la Jonquera aquest cap de setmana. Aquest mateix diumenge a la matinada n'hi va haver un altre. En aquest cas, en una zona a tocar de l'N-II.



A cops de pedra

Cap a les dues de la matinada un grup de camioners va descobrir-ne dos que es dedicaven a robar a l'interior dels altres tràilers que hi havia aparcats al lloc. Els camioners van intentar atrapar els lladres, però els dos transportistes van aconseguir pujar al seu tràiler i posar-lo en marxa abans no els encalcessin.

La resta dels camioners, aleshores, van començar a tirar pedres contra el camió. Els Mossos d'Esquadra, després de rebre l'alerta, van localitzar el tràiler aparcat a dins del municipi. El frontal del camió estava molt danyat a conseqüència dels cops de pedra.

Tot i que la policia va parlar amb els camioners, cap d'ells va voler explicar-los res ni tampoc denunciar-ho. Per això, davant el silenci d'uns i altres, els Mossos d'Esquadra no investiguen els fets.