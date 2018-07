Èxit del primer torneig obert d'escacs jugat a Puig de les Basses

El Centre Penitenciari Puig de les Basses ha acollit aquest cap de setmana el primer torneig Obert d'escacs. La iniciativa ha estat tot un èxit i ha comptat amb la participació d'una trentena de jugadors - federats o no - dels diferents clubs de les comarques gironines. La victòria ha estat per Jesús Cabellero, jugador del club Sant Gregori que ha aconseguit guanyar tots els partits del torneig.

La competició s'ha pogut disputar gràcies al projecte impulsat fa poc més d'un any pel Club d'Escacs Atzucac. Aquest oferia als interns de Puig de les Basses la possibilitat de formar part del Club i aprendre aquest esport. La proposta va engrescar els interns i per això es van començar a fer tallers els divendres a la tarda, però el nombre de persones interessades va anar creixent i per això es va decidir participar en la lliga d'escacs.

Tot i que ara ja fa un any que competeixen a Tercera Divisió, els jugadors visitants han mostrat un nivell superior i han copat les primeres posicions de la classificació. Dels 5 primers classificats, quatre eren visitants i només un, Ionel P. era un intern de Puig de les Basses.

Jesús Caballero s'ha mostrat intractable i ha guanyat tots els partits de la competició, assolint la primera posició a la taula.

El segon lloc l´ha assolit l´intern i jugador de l´Atzucac Ionel P. que només ha perdut el seu duel contra el campió. Caballero ha castigat amb rigor una desafortunada jugada de torre, i Ionel ha vist frustrat l'excel·lent campionat que portava fins llavors.

El podi l'ha completat el jugador del Banyoles Daniel Marques, que ha quedat a mig punt de Ionel. El President del Club Sant Gregori, Rafel Garcia, ha quedat en quarta posició, empatat amb el banyolí Jordi Ponsi.