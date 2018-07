Figueres portarà a ple el conveni per llogar l'antic camp de futbol

L'equip de govern de Figueres portarà al ple d'aquest dijous el conveni per llogar l'antic camp de futbol del Far d'Empordà per convertir-lo en un aparcament gratuït amb 330 places. ERC va criticar el conveni perquè el terreny formava part d'un llistat del pla per arribar a acords amb els propietaris amb solars buits i que implicava un cost econòmic menor. L'Ajuntament defensa el lloguer.

L'espai compta amb més de 9.800 metres quadrats i està situat a l'avinguda Vilallonga, a tocar de la carretera de Roses.

L'acord, que haurà de ser ratificat pel plenari dijous, estableix un arrendament de 7 anys a raó de 47.812 euros anuals (3.984 euros al mes) i la possibilitat d'exercir l'opció de compra a partir del cinquè any. També preveu que el nou POUM pugui qualificar aquests terrenys com a cessió gratuïta.

Des del govern destaquen que ofereix una àmplia bossa d'aparcament lliure, a menys de 1.000 metres del centre de la ciutat (cinc minuts a peu) en la línia del que persegueix el govern municipal. Que s'estacioni en zones properes però allunyades creuen que ajuda a descongestionar el centre de vehicles.

Respecte a les crítiques d'ERC, l'equip de govern no entra a valorar si suposa perjudicar el pla previst per als solars buits que preveia compensacions amb l'IBI per als propietaris. Consideren, en canvi, que una oposició a aquesta actuació és una falta de visió i una falta de respecte a la propietat dels terrenys, la Fundació Asil Vilallonga.

El govern del PDeCat té només 5 dels 21 regidors del consistori i necessita suports d'alguns regidors d'altres formacions per aprovar la ratificació del conveni.